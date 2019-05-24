Судебные реформы в Армении на деньги ЕС: оппозиция ожидала другого

Ереван, , 00:14 — REGNUM Делегация Евросоюза в Армении и резидентные посольства государств-членов ЕС считают, что реформы судебно-правовой системы, основанные на высосокачественной и широкой стратегии, жизненно важны для демократического будущего Армении.

«Мы приветствуем беспорное обязательство правительства Армении продолжить реформы судебно-правовой системы в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Армении, вытекающими из членства Армении в Совете Европы и консультаций с экспертами из гражданского общества и международного сообщества, в том числе Венецианской комиссии. Независимость и беспристрастность судебной системы являются фундаментальной основой конституционного строя и верховенства закона», — отмечается в заявлении.

Евросоюз готов предоставить техническую и финансовую помощь в соответствии с взаимными обязательствами в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

«Мы ожидаем становления независимой, эффективной и подотчетной судебной системы в Армении в интересах граждан страны», — говорится в заявлении.

Заявление ЕС о поддержке судебной реформы, которую премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил вторым этапом революции, последовало сразу после того, как Пашинян призвал граждан страны парализовать работу всех судов Армении. Призыв Пашинян сделал на следующий день после того, как суд решил освободить арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи, а дело о событиях 1 марта 2008 года, по которому бывший глава государства обвиняется в свержении конституционного строя, приостановить и направить на проверку в Конституционный суд.

Оппозиция Армении считает блокировку судов антиконституционной и надеялась на поддержку этой позиции со стороны ЕС и США. Однако неожиданно Брюссель и Вашингтон заявили о поддержке Пашиняна в деле судебной реформы.

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