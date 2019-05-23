Лукашевич призвал Зеленского к исчерпывающему выполнению Минских соглашений

Вена, , 23:39 — REGNUM В Москве ожидают, что новое руководство Украины не станет повторять одну из главных ошибок прежних властей — выборочного прочтения Минских соглашений. Об этом 23 мая заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, российский дипломат подчеркнул, что прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе — это «первый и крайне важный, но не единственный пункт» минского комплекса мер.

Он также напомнил Киеву о необходимости налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, придания закону об особом статусе Донбасса постоянного характера, согласования вопроса о местных выборых, объявления амнистии для участников событий в Донбассе, обмена всеми пленными, восстановления социально-экономических связей с регионом.

Лукашевич подчеркнул, что только полная и комплексная реализация всех положений минского комплекса мер позволит достичь устойчивого мира и всеобъемлющего политического урегулирования в Донбассе.