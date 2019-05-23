Четверг, 23 Мая 2019 года
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Лукашевич призвал Зеленского к исчерпывающему выполнению Минских соглашений

Политика

Только полная реализация минского комплекса мер позволит добиться устойчивого мира в Донбассе, заявил постпред России при ОБСЕ

Вена, 23 мая 2019, 23:39 — REGNUM  В Москве ожидают, что новое руководство Украины не станет повторять одну из главных ошибок прежних властей — выборочного прочтения Минских соглашений. Об этом 23 мая заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, российский дипломат подчеркнул, что прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе — это «первый и крайне важный, но не единственный пункт» минского комплекса мер.

Он также напомнил Киеву о необходимости налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, придания закону об особом статусе Донбасса постоянного характера, согласования вопроса о местных выборых, объявления амнистии для участников событий в Донбассе, обмена всеми пленными, восстановления социально-экономических связей с регионом.

Лукашевич подчеркнул, что только полная и комплексная реализация всех положений минского комплекса мер позволит достичь устойчивого мира и всеобъемлющего политического урегулирования в Донбассе.

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Минские соглашения и их выполнение
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