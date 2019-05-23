Турция может закрыть для США две военные базы в ответ на санкции

Анкара, , 18:43 — REGNUM На днях министр обороны Турции Хулуси Акар встретился с представителями турецких средств массовой информации. На данном мероприятии обсуждался и вопрос взаимоотношений с США. Об этом пишет турецкое издание EHA News.

Один из журналистов задал вопрос, будет ли Турция использовать авиабазу Инджирлик и радиолокационную базу Кюреджик в качестве ответа на угрозы США в связи с приобретением российской зенитно-ракетной системы С-400.

На этот вопрос министр обороны ответил следующее: «Когда о чем-то говорят, магия этого ослабевает. Это все на столе, в наших умах, не делая многого, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши законные права. Переговоры, конечно, продолжаются. Наше намерение — возобновить переговоры».

По мнению издания, данный ответ сигнализирует о том, что Турция может использовать данные базы в качестве рычага против США в ближайшие дни, поскольку США усилили давление на Турцию по покупке С-400 у России.

Следует заметить, что эти объекты являются ключевыми активами США и НАТО в регионе. В частности, на авиабазе Инджирлик Соединенные Штаты хранят от 20 до 80 ядерных авиабомб B61.