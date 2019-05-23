Путин принял в Кремле бывших глав регионов

Москва, , 17:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с бывшими руководителями регионов, сообщает 23 мая официальный сайт главы государства.

Путин отметил, что бывшие главы, закончив работу в прежнем качестве, переходят к деятельности в новом качестве с учётом полученного опыта.

«Хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в регионах, где вы работали в течение многих лет, выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку, для того чтобы они могли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан, проживающих на территории, где вы работали в качестве руководителей», — сказал президент.

По его словам, важно, чтобы преемники, воспользовавшись тем, что было сделано в прежние годы, «смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии «Бхаратия джаната парти» на парламентских выборах.

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