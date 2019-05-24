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Диалог или столкновение: как Китай видит судьбы цивилизаций

Политика

Стремление к равноправному диалогу разных стран и культур определяет не принадлежность Китая к древней цивилизации, а политика правящей в стране партии

Диалог или столкновение: как Китай видит судьбы цивилизаций
Иллюстрация: Russian.news.cn
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Конференции по диалогу между цивилизациями Азии

Пекин, 24 мая 2019, 04:15 — REGNUM  «Столкновение цивилизаций», так представил модель ближайшего обозримого будущего американский философ Самюэль Хантингтон. Почему лидер Китая Си Цзиньпин именно взаимодействие цивилизаций видит ключом к совместному развитию всех государств планеты, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Бадмаев.

Именно конфликтом цивилизаций объяснила директор по политическому планированию Госдепартамента США Кирон Скиннер нынешнее противоборство Вашингтона с Пекином. То есть Скиннер попыталась обнаружить за конфликтом его «объективные причины». НоСи Цзиньпин, как показывает его итоговый доклад на форуме Диалог азиатских цивилизаций, придерживается совсем другого подхода и не ищет оправданий в различиях китайской и американской культур.

Для него основанием служит политика Коммунистической партии, для которой идея равноправия стран является вполне органичной. Сразу после провозглашения советской России Владимир Ленин выдвинул идею миру без аннексий и контрибуций в Первой мировой войне, и это не было пустым жестом: идея равноправия и свободного диалога — это то, что должно уравновешивать «дипломатию канонерок». В наши дни, когда вместо канонерок используются уже авианосцы, эту дипломатию интенсивно использует Вашингтон.

Читайте статью Владимира Бадмаева «Диалог цивилизаций вместо столкновения — Си продолжает дело Ленина?»

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