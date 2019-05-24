Диалог или столкновение: как Китай видит судьбы цивилизаций

Пекин, , 04:15 — REGNUM «Столкновение цивилизаций», так представил модель ближайшего обозримого будущего американский философ Самюэль Хантингтон. Почему лидер Китая Си Цзиньпин именно взаимодействие цивилизаций видит ключом к совместному развитию всех государств планеты, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Бадмаев.

Именно конфликтом цивилизаций объяснила директор по политическому планированию Госдепартамента США Кирон Скиннер нынешнее противоборство Вашингтона с Пекином. То есть Скиннер попыталась обнаружить за конфликтом его «объективные причины». НоСи Цзиньпин, как показывает его итоговый доклад на форуме Диалог азиатских цивилизаций, придерживается совсем другого подхода и не ищет оправданий в различиях китайской и американской культур.

Для него основанием служит политика Коммунистической партии, для которой идея равноправия стран является вполне органичной. Сразу после провозглашения советской России Владимир Ленин выдвинул идею миру без аннексий и контрибуций в Первой мировой войне, и это не было пустым жестом: идея равноправия и свободного диалога — это то, что должно уравновешивать «дипломатию канонерок». В наши дни, когда вместо канонерок используются уже авианосцы, эту дипломатию интенсивно использует Вашингтон.

Читайте статью Владимира Бадмаева «Диалог цивилизаций вместо столкновения — Си продолжает дело Ленина?»