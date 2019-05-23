Китай и Сингапур продолжают контакты по продвижению «Пояса и пути»

Пекин, , 14:24 — REGNUM В Пекине прошла встреча члена Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна с заместителем премьер-министра Сингапура Хэн Сви Квитом, который также занимает должность министра финансов, сообщает 23 мая Синьхуа.

Хань Чжэн отметил то огромное значение, которое в Китае придают связям с Сингапуром, позволяющим развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество. Он также подчеркнул важность дальнейшего расширения сфер взаимодействия, что особенно актуально в канун 30-летия установления между странами дипломатических отношений.

Необходимость тесных контактов, по его словам, также связана со строительством «Пояса и пути» и «нового сухопутно-морского транспортного коридора».

Хэн Сви Квит, в свою очередь, выразил готовность к более тесному взаимодействию и расширению практического сотрудничества в рамках проекта «Пояса и пути».