Власти Израиля сократили промысловую зону для рыбаков из сектора Газа

Иерусалим, , 14:22 — REGNUM Власти Израиля вновь сократили промысловую площадь для рыбаков, проживающих в секторе Газа. Об этом 23 января сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление подразделения министерства обороны Израиля, отвечающего за данные вопросы.

Причиной ограничения стали воздушные шары с зажигательной смесью, запущенные с оккупированных территорий Западного берега реки Иордан в сторону Израиля.

«В среду вечером было принято решение сократить промысловую зону в секторе Газа до 10 морских миль», — говорится в заявлении подразделения министерства.

Напомним, ограничения были введены спустя всего два дня, как Тель-Авив расширил промысловую зону до 15 морских миль в рамках поддержки перемирия между Палестиной и Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль расширил зону для рыболовства в секторе Газа