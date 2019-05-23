Четверг, 23 Мая 2019 года
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Власти Израиля сократили промысловую зону для рыбаков из сектора Газа

Политика

Спустя два дня после ее расширения

Иерусалим, 23 мая 2019, 14:22 — REGNUM  Власти Израиля вновь сократили промысловую площадь для рыбаков, проживающих в секторе Газа. Об этом 23 января сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление подразделения министерства обороны Израиля, отвечающего за данные вопросы.

Причиной ограничения стали воздушные шары с зажигательной смесью, запущенные с оккупированных территорий Западного берега реки Иордан в сторону Израиля.

«В среду вечером было принято решение сократить промысловую зону в секторе Газа до 10 морских миль», — говорится в заявлении подразделения министерства.

Напомним, ограничения были введены спустя всего два дня, как Тель-Авив расширил промысловую зону до 15 морских миль в рамках поддержки перемирия между Палестиной и Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль расширил зону для рыболовства в секторе Газа

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