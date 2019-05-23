«Народный мэр Новосибирска»: «Родина» назвала четырёх возможных кандидатов

Новосибирск, , 13:44 — REGNUM Новосибирское региональное отделение партии «Родина» спросило горожан о том, кого бы они хотели видеть мэром Новосибирска. Опрос проводился с 7 по 20 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По результатам подсчёта лидирует руководитель Новосибирского регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Большинство опрошенных поддержали его кандидатуру в социальных сетях и по электронной почте. Второе место — за действующим депутатом Совета депутатов города Новосибирска Натальей Пинус, получившей большинство голосов в группе «Новосибирск — открытое голосование». В числе предложенных кандидатур — председатель общественной организации, «Город», член совета партии «Родина» Андрей Гудовский, а также заместитель мэра города Новосибирска Данияр Сафиуллин», — говорится на сайте регионального отделения «Родины».

Подчёркивается, что результаты опроса не являются итоговыми — кандидатуры будут обсуждаться на собраниях в первичных отделениях партии и на заседании регионального политсовета для окончательного решения.

Ранее, руководство новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» заявило, что своего кандидата на выборы мэра Новосибирска определит на праймериз. Выбирать победителя будут тайным голосованием с 1 по 7 июня.

А вот «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата на этих выборах, решив сосредоточиться на выборах 2020 года, когда в Новосибирской области будут выбирать депутатов в Горсовет и Заксобрание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска, которые пройдут 8 сентября 2019 года, заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков.

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