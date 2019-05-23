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Путин и Лукашенко могут обсудить закупку Белоруссией нефти у Казахстана

Политика

На полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане

Путин и Лукашенко могут обсудить закупку Белоруссией нефти у Казахстана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Москва, 23 мая 2019, 12:56 — REGNUM  Не исключено, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопрос поставок нефти в Белоруссию, заявил 23 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — заявил Песов.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Лукашенко, который ранее предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти в Белоруссию.

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Внешняя политика России
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