Отношение Путина к шоу с его карикатурой раскрыли в Кремле

Москва, , 12:21 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не хочет быть похожим на карикатуры, кем-либо-созданные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что про Путина уже написали много книг, нарисовали карикатуры, создали куклы и шаржи. Этих книг российский лидер не читал и на шаржи не смотрел.

«Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — сказал Песков, комментируя анонс британского комедийного шоу с «Путиным» на BBC.

Ранее британский рaзвлекaтельный телекaнaл BBC Two анонсировал шоу «Вечер с Влaдимиром Путиным», вести которое будет анимированный персонаж, похожий на российского президента. Ведущий будет беседовать с гостями, среди которых заявлены бывший пресс-секретaрь Тони Блэрa Aлaстер Кэмпбелл и писaтельницa Деборa Фрэнсис-Уaйт.