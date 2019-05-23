Президенту Грузии интересно, что скажет Путин о двусторонних отношениях

Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что первый шаг в отношении Грузии должен сделать президент России Владимир Путин. Об этом она заявила в интервью Общественному телевидению Эстонии в рамках официального визита в эту страну. Текст интервью президента публикует ее официальный веб-сайт.

На вопрос журналиста, что бы она сказала при встрече Владимиру Путину, Саломе Зурабишвили ответила: «Интересно, что сказал бы господин Путин мне. Он должен сделать первый шаг. Проблема во взаимоотношениях России в том, что Россия неправильно поступает с членами мирового сообщества, никого не уважает».

По мнению Зурабишвили, Владимир Путин и его правительство так относятся не только к Грузии, но и ко всему мировому сообществу. А в таких условиях диалог с российским руководством невозможен.

«Какой диалог может быть в таких условиях? У меня не будет диалога с Путиным. Я только напомню ему, что он нарушил все обязательства», — подчеркнула президент Грузии.

Саломе Зурабишвили находилась с визитом в Эстонии 16−17 мая, до визита в Таллин посетила Ригу, а из Эстонии направилась в Киев, где участвовала в церемонии инаугурации нового президента Украины.