Главное для США – бороться с Россией, а где – неважно: о заявлениях Болтона

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM

Заявления советника Дональда Трампа— это подтверждение антироссийского курса нынешней американской администрации, а также новый ход в игре на внутреннем политическом поле США, отметил в четверг, 23 мая, заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя высказывания Джона Болтона.

Ранее Sputnik сообщил, что советник президента США по национальной безопасности на встрече с выпускниками Академии береговой охраны заявил: береговая охрана должна «проложить путь к восстановлению американского лидерства в Арктике» и помочь «противостоять растущему военному влиянию России» в этом регионе.

США собираются строить новые корабли ледового класса, способные обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю, сказал также Болтон.

«Болтон сформулировал главный тезис: «США надо бороться с Россией», а где бороться — неважно.

Арктика стала модной темой не только в России, но и в международных медиа. Не понимая того, что реально происходит на этой территории и что Россия там делает, все СМИ и политики транслируют банальную, примитивную пугалку: «Россия укрепляется в Арктике».

Но Россия не делает в Арктике ничего такого, чего бы не делала другая страна, территория которой входит в Арктическую зону. Развитие собственных территорий и разработка полезных ископаемых, как и укрепление собственной границы — это суверенное право любой страны.

Таким образом, очередное заявление Болтона — это лишь фиксация прежнего антироссийского курса администрации президента США и, кроме того, игра на внутреннем политическом поле», — отметил Игорь Павловский.