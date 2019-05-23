Турция вводит новую систему службы в армии

Анкара, , 12:46 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, в своей речи, произнесенной на ифтаре (вечернее разговение), проведенном в здании Министерства обороны в Анкаре для представителей СМИ, заявил: «Наши законы о воинской службе действуют с 1927 года. Принимая во внимание смену эпох, потребности и возможности, в соответствии с распоряжением Президента, мы постарались видоизменить эту систему таким образом, чтобы полностью гарантировать, в первую очередь, эффективность Вооруженных сил, их авторитет и престиж, и с другой стороны, чтобы система могла предвидеть ошибки, упущения и искажения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар подчеркнул, что новая система обладает такими позитивными особенностями, как заблаговременное удовлетворение потребностей Вооруженных сил и эффективное и продуктивное использование квалифицированных кадров. Он также отметил, что в связи с этими преобразованиями утратят силу Законы №1111 О воинской службе и №1076 Об офицерах запаса. Хулуси Акар заявил, что, в случае необходимости, в ряды Вооруженных сил может быть мобилизовано 2,2 млн человек. Он добавил, что призывники будут проходить месячный курс обучения, который пригодится им в будущей жизни. Министр обороны также подытожил, что в рамках расследования, проводимого против террористической организации Фетхуллаха Гюлена, с 15 июля 2016 года по настоящее время из рядов Вооруженных сил Турции было уволено 16 677 военнослужащих.