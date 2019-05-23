Четверг, 23 Мая 2019 года
11:07:01 МСК

Президент Турции: мы продолжим защищать права и интересы крымских татар

Политика

Президент Турции: «Хочу подчеркнуть, что Турция при любых обстоятельствах продолжит защищать права и интересы крымских татар, как проживающих в Крыму, так и вынужденных покинуть регион после оккупации»

Анкара, 23 мая 2019, 11:03 — REGNUM  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам мероприятия в Анкаре, посвященного 75-й годовщине депортации крымских татар, с речью, в которой заявил: «Хочу подчеркнуть, что Турция в любых обстоятельствах продолжит защищать права и интересы крымских татар, как проживающих в Крыму, так и вынужденных покинуть его после оккупации». Организаторами программы выступили Управление по делам турок за рубежом и родственным сообществам при правительстве Турции (YTB) и Ассоциация культуры и солидарности крымских тюрок.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в мероприятии приняли участие первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, заместитель министра культуры Турецкой Республики Сердар Чам, председатель Меджлиса крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров и глава YTB Абдуллах Эрен. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что депортация крымских татар является одним из крупнейших преступлений против человечности за всю историю. Он, в частности, сказал: «Спустя 75 лет мы вновь с прискорбием вспоминаем это печальное событие, ставшее причиной расставания с отчизной и больших потерь для крымских татар».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить