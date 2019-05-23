Лидеры Египта и ОАЭ призвали к сохранению безопасности в Персидском заливе

Абу-Даби, , 11:05 — REGNUM Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян совершил официальный визит в Арабскую Республику Египет, где провел переговоры с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лидеры обсудили последние события в регионе, в частности диверсионные нападения на четыре судна у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Египетское информационное издание Al-Ahram сообщает, что стороны подчеркнули важное значение сохранения устойчивого мира в районе Персидского залива.

Президент Египта ас-Сиси выразил полную солидарность его страны с властями ОАЭ и Саудовской Аравией, заявив о необходимости противодействия любым попытками подорвать их безопасность и суверенитет. Он также отметил, что безопасность в Персидском заливе является «неотъемлемой частью национальной безопасности Египта».

Со своей стороны, шейх Мухаммед бен Заид заявил, что переговоры касались двусторонних связей и совместных усилий по противодействию угрозам региональному и международному миру и безопасности и прошли успешно.