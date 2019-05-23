В Казахстане оштрафовали двух человек за опрос о выборах в социальных сетях

Нур-Султан, , 10:02 — REGNUM Двое жителей Казахстана привлечены к административной ответственности за проведение опросов о выборах президента республики в социальных сетях, сообщили 23 мая в пресс-службе генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, 17 мая житель Алма-Аты был оштрафован на 15 минимальных расчетных показателей ($100). За аналогичное правонарушение в Facebook к ответственности привлечен житель Алма-Атинской области.

В прокуратуре напомнили, что опрос граждан, касающийся выборов президента Казахстана, должен быть зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая в Казахстане наблюдались сбои в работе социальных сетей. По официальной версии, перебои в работе интернета возникли по техническим причинам. Однако некоторые эксперты утверждают, что блокировка соцсетей направлена на снижение протестных настроений.