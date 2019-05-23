Четверг, 23 Мая 2019 года
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Журавлёв: США могут пойти на госпереворот в Турции

Политика

Ситуация вокруг покупки российских С-400

Журавлёв: США могут пойти на госпереворот в Турции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рэджеп Эрдоган и Дональд Трамп

Москва, 23 мая 2019, 09:59 — REGNUM  В Госдуме допустили организацию США государственного переворота в Турции.

«Чтобы доказать серьезность своих угроз, Вашингтон может пойти на очередную попытку госпереворота в Турции», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вашингтон предупредил Анкару об «очень негативных» последствиях приобретения российских С-400. Приобретение ЗРК серьезно повлияет на оборонные отношения США и НАТО с Турцией, отметила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

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Турция и США
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