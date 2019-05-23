Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Великобритании и Нидерландах начались выборы в Европейский парламент

Политика

Выборы в Европейском союзе продлятся 4 дня

Берлин, 23 мая 2019, 09:30 — REGNUM  23 мая в Великобритании и Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, передает немецкий канал n-tv.

По иронии судьбы еще в прошлом году Лондон готовился быть в это время вне Европейского союза (ЕС), но теперь одним из первых участвует в выборах 751 депутата. Консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй готовятся к провалу. Опросы прогнозируют успех партии Brexit — за нее накануне дня выборов готовы были проголосовать 38% избирателей.

В Нидерландах фаворитом является недавно созданная партия Тьерри Боде «Форум за демократию» — ее поддерживают 15% избирателей, в то время как за Народную партию за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте намерены проголосовать 13%. Боде хочет провести референдум по вопросу членства Нидерландов в ЕС.

Европейские выборы в 28 странах ЕС продлятся 4 дня — с 23 по 26 мая. 24 мая на избирательные участки придут жители Чехии и Ирландии, а в большинстве стран выборы пройдут 26 мая. Согласно официальным прогнозам, правые националистические партии усилят свои позиции в парламенте по итогам выборов.

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Выборы в Европарламент-2019
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