Четверг, 23 Мая 2019 года
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СМИ назвали дату отставки Мэй

Политика

Мэй собирается сложить с себя полномочия из-за провала её позиции по Brexit

Лондон, 23 мая 2019, 05:50 — REGNUM  Объявление об отставке британского премьер-министра Терезы Мэй прозвучит 24 мая, пишет The Times.

По данным источника в правительстве Мэй, она собирается сложить с себя полномочия из-за провала её позиции по Brexit (выход Великобритании из состава Европейского союза).

Предположительно, Мэй выступит с заявлением после её встречи с главой комитета 1922 Грэмом Брейди. Возглавляемый Брейди комитет занимается вопросами смены лидера Консервативной партии.

Напомним, процесс Brexit длится с 2016 года, когда британцы на референдуме решили покинуть ЕС. Дата Brexit была назначены на 29 марта 2019 г., но Лондон (правительство Мэй) не согласовал с Брюсселем условия выхода.

Политический кризис в Великобритании произошёл из-за того, что условия не согласовали между собой сами британцы. В частности, 29 марта Палата общин в третий раз отклонила проект соглашения Мэй с ЕС по Brexit.

Пока Брюссель согласился отсрочить Brexit. 23 мая пройдут выборы в Европейский парламент, участие Великобритании в которых было условием согласия на эту отсрочку.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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