В ДНР осудили соучастника убийства Гиви

Донецк, , 02:26 — REGNUM Обвинительный приговор вынесен Дмитрию Батраку — соучастнику убийства 8 февраля 2017 г. командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ДНР.

Батраку был предъявлен ряд обвинений: кроме причастности к убийству Гиви, он обвинён в шпионаже в пользу Украины.

«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что Батрак Д.В. осуществлял фото-, видеосъемку административных зданий городе Донецк, сбор информации о передвижении и местах дислокации военной техники Народной милиции ДНР в целях передачи разведывательной информации представителям СБУ», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в ведомстве, на Батрака украинская сторона оказывала психологическое давление, чтобы заставить его работать на свои спецслужбы. Он поддался на эти «уговоры», хотя должен был обратиться в МГБ ДНР.

Сотрудничая с украинским спецслужбами, он через интернет передавал в СБУ сведения о ДНР, в том числе о местоположении её воинских частей. Он следил за личным перемещением личных автомобилей сотрудников силовых ведомств республики и сообщал результаты в Киев.

«Кроме того, сотрудниками Службы Безопасности Украины Д. Батраку было отработано задание по покупке и передаче симкарт мобильного оператора республиканской связи «Феникс», которые использовались в дальнейшем при организации покушения на М. Толстых с позывном Гиви», — отметили в ведомстве ДНР.

В итоге Батрака приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, Гиви погиб 8 февраля 2017 г. в городе Макеевка (ДНР) в ходе теракта, организованного СБУ. В рабочем кабинете, в котором он находился, произошёл взрыв.

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