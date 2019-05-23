Глава Еврокомиссии заявил, что «сыт по горло» переносами Brexit

Брюссель, , 00:56 — REGNUM В Евросоюзе начинают терять терпение из-за переносов сроков выхода Великобритании из состава ЕС, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире телеканала CNN.

«Я уже сыт этим по горло, потому что мы в очередной раз ждем следующего переноса», — заявил Юнкер.

Он выразил надежду, что Великобритания все же сможет выйти из ЕС к концу октября 2019 года. По словам Юнкера, одобрение соглашения об условиях Brexit является патриотическим долгом британских политиков. В то же время Юнкер одобрил идею проведения второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

«Я хотел бы одобрить второй референдум, однако его результат может быть приблизительно тот же. Мы для Великобритании выступаем в качестве наблюдателей — право решать принадлежит только им», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая действующее правительство Соединенного Королевства не исключило возможность проведения второго референдума по Brexit. Предполагается, что предложение о референдуме может быть вынесено на обсуждение британского парламента еще до саммита ЕС в июне.

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