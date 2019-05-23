Зеленский назвал отказ Рады от его законопроектов выбором старых политиков

Киев, , 00:35 — REGNUM Отказ депутатов Верховной Рады от рассмотрения законопроекта об изменении избирательного законодательства на Украине — это выбор старых политиков, заявил украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду», — написал Зеленский.

По его словам, это — ошибочный выбор. Зеленский уверен, что и в мажоритарных округах будут выбраны политики нового типа. Он призвал избирателей 21 июля вместе «сделать» тех, кто провалил его избирательные законы.

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Напомним, Зеленский инициировал законопроект о том, что Рада будет распущена и новые выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. Также его команда предложила внести изменения в законодательство, чтобы до трёх процентов снизить проходной барьер в Раду.

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Также он предложил перевести систему выборов от пропорционально-мажоритарной к полностью пропорциональной — по закрытым спискам. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рада на заседании 22 мая не стала рассматривать эти законопроекты.

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