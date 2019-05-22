Депутат призвал Раду открыть партийные списки и отказаться от «мажоритарки»

Киев, , 15:50 — REGNUM

На Украине мажоритарная система выборов обходится налогоплательщикам в сотни миллиардов гривен. Об этом 22 мая заявил на внеочередном пленарном заседании парламента глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«Какая разница между мажоритаркой и пропорциональной системой? В том, что мажоритарка стоит украинским людям сотни миллиарды гривен, которые платят мажоритарщикам, которые голосуют за бюджеты. Вот почему сопротивляется система. Чистая пропорциональная система — это возврат к справедливости», — сказал Березюк.

При этом он призвал политсилы, которые выступают за открытые избирательные списки, на своём примере открыть списки кандидатов в депутаты.

«Хотите открытые списки? Пусть каждая партия откроет списки. Напечатайте во всех средствах массовой информации. Слабо?», — это предложение вызвало возмущение среди депутатов мажоритарщиков.

Он призвал президента Владимира Зеленского лишить олигархов власти и наказать тех, кто в 2013—2014 гг. привел на Украину войну.

«2/3, которые тут кричат за открытые или закрытые списки, служат олигархам. Если сегодня президент Украины не лишит олигархов власти, он будет лишен власти украинским народом. Если президент на накажет тех, кто пять лет грабил украинскую национальную идею, и не накажет тех, кто в 2013, 2014 годах привел войну в Украину, его накажет украинский народ», — добавил Березюк.

Депутат также призвал Зеленского защищать Украину не выносить на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский вынесет на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — рассказал Богдан.