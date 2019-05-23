В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Хама, Сирия, , 00:00 — REGNUM Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.

По информации сирийского телевидения, удар был нанесён по электростанции в эз-Заре.

Напомним, на территории сирийской провинции Хама отряды радикальных боевиков предприняли сильные контратаки против сирийских правительственных войск, начавших военную операцию по освобождению этих районов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая ряд местных СМИ сообщил, что из-за контрнаступления террористов сирийские правительственные силы были вынуждены оставить ранее занятый ими населённый пункт Кафр-Набудех.

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