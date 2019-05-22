Молдавия: Плахотнюк «размажет» Додона, как только назначат выборы

Кишинёв, , 23:53 — REGNUM В Молдавии с вероятностью 99% будут назначены досрочные парламентские выборы. Об этом заявил в эфире телеканала TV8 лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, скрывающийся за рубежом от преследования со стороны молдавских властей.

По словам Усатого, президент Игорь Додон обещал лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку создание коалиции, однако не смог убедить в этом своих российских партнеров, которые и слышать не хотят о Плахотнюке.

Усатый уверен, что отказ Додона от коалиции будет означать, что «очень жестко кидает» Плахотнюка. И как только будет объявлено о досрочных выборах, «в тюрьму попадут половина социалистов и ближайшее окружение Додона — Плахотнюк их всех просто размажет».

Сам Усатый рассказал, что в случае досрочных парламентских выборов намерен вернуться в Молдавию, чтобы участвовать в них со своей партией, хотя в Молдавии на него заведено несколько уголовных дел.