Бывший глава Пентагона выступил за сохранение мира с Ираном

Абу-Даби, , 18:13 — REGNUM Джеймс Мэттис, бывший глава Пентагона, сделал свой первый комментарий на тему национальной безопасности США после своей отставки. Это произошло в ходе его выступления в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет издание Task and Purpose.

На фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном Мэттис выступил с предостережением. Он сказал: «Соединенные Штаты должны выиграть время, чтобы сохранить мир и стабильность и позволить дипломатам работать дипломатическими методами над тем, как сохранить мир еще на один час, один день, одну неделю, месяц или год».

Он также добавил: «Поведение Ирана должно измениться, но военные должны работать, чтобы выиграть время для дипломатов, чтобы они использовали свою магию».

Это достаточно миролюбивое заявление было сделано после сообщения в Твиттере президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что любые будущие угрозы со стороны Ирана против Соединенных Штатов будут «официальным концом Ирана».

Следует заметить, что, находясь на должности министра обороны, Джеймс Мэттис в целом был по возможности за сохранение ядерной сделки с Ираном, в этом его позиция вступала в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа.