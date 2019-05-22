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Бывший глава Пентагона выступил за сохранение мира с Ираном

Политика

По мнению Джеймса Мэттиса, кризис с Ираном должен быть разрешен дипломатическим путем

Абу-Даби, 22 мая 2019, 18:13 — REGNUM  Джеймс Мэттис, бывший глава Пентагона, сделал свой первый комментарий на тему национальной безопасности США после своей отставки. Это произошло в ходе его выступления в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет издание Task and Purpose.

На фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном Мэттис выступил с предостережением. Он сказал: «Соединенные Штаты должны выиграть время, чтобы сохранить мир и стабильность и позволить дипломатам работать дипломатическими методами над тем, как сохранить мир еще на один час, один день, одну неделю, месяц или год».

Он также добавил: «Поведение Ирана должно измениться, но военные должны работать, чтобы выиграть время для дипломатов, чтобы они использовали свою магию».

Это достаточно миролюбивое заявление было сделано после сообщения в Твиттере президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что любые будущие угрозы со стороны Ирана против Соединенных Штатов будут «официальным концом Ирана».

Следует заметить, что, находясь на должности министра обороны, Джеймс Мэттис в целом был по возможности за сохранение ядерной сделки с Ираном, в этом его позиция вступала в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа.

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Противостояние Ирана и США
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