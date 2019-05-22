В Минобороны рассказали о сопровождении самолетами США российских Ту-95МС

Москва, , 14:37 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов в сопровождении истребителей ВВС Соединенных Штатов, сообщает 22 мая пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что российские ракетоносцы выполнили полеты над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — сообщили в Минобороны РФ, добавив, что продолжительность полета составила порядка 11 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута российские самолеты также сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

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