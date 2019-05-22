МИД РФ: США «не слышат» о провокациях с химоружием в Сирии

Москва, , 12:58 — REGNUM Американские власти демонстративно не реагируют на предупреждения Москвы о том, что террористы готовят в Сирии провокации с химическим оружием. Об этом заявил 22 мая журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва располагает данными о постоянно готовящихся в Сирии провокациях. Однако сообщения об использовании химоружия боевиками игнорируют и США, и их союзники.

При этом, когда США пытались обвинить сирийские власти в химических атаках, требования к проведению расследований не выполнялись. Он подчеркнул, что подобные подозрения предполагают выезд на место, опрос очевидцев, сбор доказательств и их сохранность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США заподозрил сирийское правительство в использовании химоружия на северо-западе страны 19 мая. Вместе с тем российские военные регулярно предупреждают о подобных провокациях со стороны боевиков. Так, 21 мая в Минобороны заявили, что террористы собрали беженцев и подготовили запас отравляющих веществ в городе Серакаб и населенном пункте Джарджаназ, намереваясь позже обвинить Дамаск в применении запрещенных боеприпасов.

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