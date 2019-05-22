Индонезия и Суринам договорились расширить экономические связи

Парамарибо, , 11:13 — REGNUM Индонезия и Суринам договорились расширить сотрудничество, особенно в экономической сфере, сообщает Sindonews.

Соглашение было достигнуто в ходе встречи министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с главой МИД Суринама Илдизом Дебора Поллак-Бигле в Парамарибо (Суринам).

«Имея исторические и культурные связи для Индонезии и Суринама будет вполне естественно укреплять двусторонние отношения в различных областях, особенно в сферах экономики и развития», — заявила Ретно Марсуди в ходе двусторонней встречи.

Известно, что стороны обсудили развитие инфраструктуры, добычу полезных ископаемых, энергетику, развитие банковского дела и животноводства. Кроме того, Индонезия и Суринам подписали краткосрочное безвизовое соглашение для владельцев обычных паспортов.

Напомним, визит главы МИД Индонезии в Парамарибо стал первым рабочим визитом министра иностранных дел страны в Суринам за последние 26 лет.