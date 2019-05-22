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Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией через смс

Политика

Смысла в поездке не было, пояснил он

Киев, 22 мая 2019, 11:06 — REGNUM  Короткое сообщение отправил олигарх Игорь Коломойский Владимиру Зеленскому в день вступления политика в должность президента Украины. Об этом бизнесмен рассказал изданию «Украинская правда».

На встречу с новым президентом олигарх не поехал, так как не хотел общаться с журналистами. Он заявил, что смысла в такой поездке нет, ведь его ожидало бы «много ненужных вопросов».

«И это ради того лишь, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить», — сказал Коломойский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Коломойский вернулся на Украину из-за рубежа, где он находился два года. Олигарх опасался приезжать на родину в период президентства Порошенко, опасаясь, что потом не сможет покинуть страну.

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