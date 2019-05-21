Олигарх Коломойский борется за влияние на Зеленского — СМИ

Киев, , 12:23 — REGNUM Между олигархом Игорем Коломойским и окружением президента Украины Владимира Зеленского идёт борьба за должность главы аппарата президента, сообщило 21 издание Strana.ua со ссылкой на свои источники в команде президента Украины.

Группа Коломойского стремится сделать главой аппарата президента одного из руководителей штаба Зеленского, юриста Андрея Богдана. В противовес ему предлагают кандидатуры Ивана Баканова или Сергея Шефира — двух давних друзей Зеленского.

В окружении президента Украины считают, что назначение человека, близкого к Коломойскому, испортит отношения Зеленского с США.

Как сообщало, ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани призвал Владимира Зеленского избавиться от влияния людей, противостоящих президенту США Дональду Трампу, в частности от влияния Коломойского и его бизнес-партнёра Геннадия Боголюбова.

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