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Бывший советник Януковича опубликовал документы об офшорах Порошенко

Политика

Юрист Андрей Портнов ждёт скорого обновления руководства генеральной прокуратуры Украины для начала расследования деятельности экс-президента Украины

Киев, 22 мая 2019, 10:59 — REGNUM  Документы, касающиеся деятельности офшорных фирм, принадлежащих экс-президенту Украины Петру Порошенко, опубликовал бывший советник беглого президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Документы свидетельствуют о том, что в апреле 2015 года Порошенко переоформил панамскую торговую компанию Ukrprominvest holding ltd. в новое предприятие Battery investment corp.

«Основной целью новой компании было владение Порошенко торговыми и промышленными активами. После того, как в генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) произойдут кадровые изменения, мы добьёмся международно-правового поручения ГПУ в Панаму о раскрытии всех сделок Порошенко в Панаме», — пообещал Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил о скором возвращении на Украину. Он готов предоставить следствию оригиналы аудиозаписей, доказывающих причастность Порошенко ко множеству коррупционных схем.

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