ЕСПЧ принял иск российского журналиста Свиридова к властям Польши

Страсбург, Франция, , 10:53 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск российского журналиста Леонида Свиридова на решение Польши лишить его статуса резидента Европейского союза, сообщил 22 мая РИА Новости со ссылкой на письмо из канцелярии ЕСПЧ.

«Трибунал приступит к рассмотрению жалобы так быстро, как это будет возможно на основании представленной информации и документов», — говорится в тексте письма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова выслали из Польши без объяснения причин. Известно, что агентство внутренней безопасности Польши сочло пребывание российского гражданина в стране «серьезной угрозой для безопасности государства».

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист Свиридов обжаловал в ЕСПЧ запрет на въезд в ЕС