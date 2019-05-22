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Совфед досрочно прекратил полномочия Рауфа Арашукова

Политика

Обвиняется в хищениях газа

Совфед досрочно прекратил полномочия Рауфа Арашукова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Совет Федерации РФ

Москва, 22 мая 2019, 10:47 — REGNUM  Совфед принял постановление о досрочном прекращении полномочий сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Решение связано с тем, что Арашуков, находящийся в СИЗО, не представил в срок декларацию о своих доходах и расходах за 2018 год, — по закону он должен было это сделать до 1 апреля. Вместе с тем, по данным комиссии по мандатным вопросам, возможность своевременно подать документы у сенатора была.

«Арашуков, находясь в СИЗО, не был ограничен в правах… Кроме того, всю необходимую информацию он мог направить через своих представителей», — заверил парламентариев глава комиссии Совфеда по мандатным вопросам Юрий Воробьев.

Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан 30 января 2019 года в зале заседания Совета Федерации. В тот же день в Санкт-Петербурге в здании «Газпрома» был арестован и его отец — Рауль Арашуков. Их подозревают в участии в преступном сообществе, похитившем газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей. Кроме того, Арашуков подозревается в причастности к двум убийствам.

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Дела семьи Арашуковых
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