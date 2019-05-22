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Изображение Симона Петлюры «украсит» улицу Зои Космодемьянской в Киеве

Политика

Новый «герой» Украины прославился жестокими еврейскими погромами

Киев, 22 мая 2019, 10:46 — REGNUM  В Киеве состоится церемония открытия мурала с изображением главного «атамана» Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Киевской городской администрации.

«Подчинённые Петлюре войска были организаторами еврейских погромов, в которых были уничтожены десятки тысяч евреев, а их имущество разграблено», — напомнил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, Петлюру изобразили на стене дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила массив документов, относящихся к деятельности, а также к убийству Симона Петлюры.

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Напомним, Петлюра был застрелен в Париже в 1926 году родственником одной из своих жертв. Французский суд, выслушав показания обвиняемого о бесчинствах «атамана» на Украине, оправдал убийцу.

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