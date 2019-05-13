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Спецслужбы Украины рассекретили документы об убийстве Петлюры

Общество

Документы охватывают период с 1919 по 1936 год

Спецслужбы Украины рассекретили документы об убийстве Петлюры
Zserghei
Могила Петлюры на кладбище Монпарнас в Париже

Киев, 13 мая 2019, 08:42 — REGNUM  Архив Службы внешней разведки (СВР) Украины снял гриф секретности с 350 документов, касающихся деятельности так называемой Украинской Народной Республики (УНР), и в частности убийства атамана Симона Петлюры, сообщается на сайте спецслужбы.

Документы рассекретили в честь 100-летия образования УНР. Они относятся к 1919−1936 годам и включают в себя дипломатические и финансовые документы, письма, приказы, фотографии и прочее.

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры», — сказано в сообщении.

Напомним, Симон Петлюра и его сторонники «прославились» массовыми убийствами евреев в годы Гражданской войны на Украине. Сам Петлюра был убит в 1926 году в Париже родственником одной из своих жертв. Французский суд, выслушав показания подозреваемого, оправдал убийцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Киеве была открыта мемориальная табличка, посвящённая Петлюре.

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Гражданская война на Украине
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