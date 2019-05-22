Глава МИД ФРГ опроверг риск зависимости ЕС от «Северного потока — 2»

Берлин, , 10:08 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас разбил аргумент о возможной зависимости Европейского союза от России из-за газопровода «Северный поток — 2». Свои доводы он привел, выступая в Фонде Кербера в Берлине.

Маас подчеркнул, что не видит угрозы зависимости от российского газопровода, когда рассматривает вопросы вопросы энергообеспечения или вопросы, связанные с источниками энергии в Германии. Подобные аргументы не соответствуют действительности, отметил он и напомнил, что Германия приобретала газ еще у СССР.

В дискуссии вокруг газопровода есть только один политический аспект — транзит газа через украинскую территорию. Берлин выступает за сохранение за Украиной роли транзитера, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск газопровода «Северный поток — 2», идущего от побережья России через Балтийское море в Германию, ожидается до конца текущего года. Категорически против реализации проекта выступают США.

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