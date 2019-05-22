Турция направила в Россию военных для обучения эксплуатации С-400

Анкара, , 10:01 — REGNUM Турция направила в Россию своих военных для обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил министр национальной обороны этой страны Хулуси Акар.

«Обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев», — цитирует Акара издание Milliyet.

По его словам, численность военных постоянно меняется, у каждого своя специфика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ЗРК С-400, закупаемые у России, будут полностью находиться под контролем Анкары и не будут интегрированы в систему Североатлантического альянса.

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