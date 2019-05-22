Проходной барьер в Раду могут снизить единоразово

Киев, , 07:48 — REGNUM Снижение проходного барьера в Верховную раду Украины до трёх процентов может быть единовременной мерой для проведения внеочередных парламентских выборов, заявил глава аппарата президента Украины Андрей Богдан, сообщил 21 мая телеканал 112.ua.

Заявление было сделано после переговоров с лидерами парламентских фракций.

«Их точка зрения, и мнение многих народных депутатов, что можно получить пропорциональную систему выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%. Мы, в принципе, соглашаемся с этим путём как временным, для проведения этих досрочных выборов», — рассказал он.

Богдан добавил, что в данный момент депутаты не поддерживают принятие нового избирательного кодекса с открытыми списками. Он будет проголосован уже новым составом Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Верховную раду с 5% до 3%, а также ввести механизм отзыва депутата избирателями.

Читайте также: Зеленский предложил снизить процентный барьер для прохождения в Раду