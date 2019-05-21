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Зеленский предложил снизить процентный барьер для прохождения в Раду

Политика

А также убрать мажоритарную систему

Киев, 21 мая 2019, 14:18 — REGNUM  Минимальный уровень поддержки партий для прохождения в Верховную раду следует снизить с 5% до 3%, предложил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 21 мая издание Strana.ua.

«Президент предложил поменять закон о выборах: убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%. От фракций поступило предложение изменить императивный мандат», — рассказал депутат Рады Виталий Хомутынник.

Императивный мандат — это правило, определяющее ответственность депутата перед его избирателями, в частности возможность его досрочного отзыва.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно социологическим исследованиям, в Верховную раду проходят четыре партии. Пропрезидентская партия «Слуга народа» может набрать 40% голосов и теоретически стать парламентским большинством.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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