Супрун призвала ООН выгнать Россию из Совбеза

Берн, , 07:26 — REGNUM Российской Федерации не место в Совете Безопасности ООН. Такое мнение в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве высказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По её словам, ООН должна «перестать терпеть» присутствие России в Совбезе.

Читайте также: Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ

«ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права», — сказала Супрун.

По словам и.о. министра, речь идёт, прежде всего, о выводе российских войск и командных структур с «оккупированных территорий Украины» (Донбасса и Крыма) и освобождения всех военнопленных и политических заключенных.

Кроме того, Супрун заявила, что ООН также следует отказаться от «российских денег».

Также по теме: Генсек ООН признал необходимость реформы Совбеза ООН

Порошенко призвал исключить Россию из Совбеза ООН и ввести миротворцев

«Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля», — приводит «Укринформ» слова главы ведомства.

Ульяна Супрун также призвала расширить санкционный режим против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность Ульяны Супрун, которая является гражданкой США, на посту руководителя минздрава Украины не раз вызывала критику и массу нареканий. В феврале 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения страны, удовлетворив иск депутата Игоря Мосийчука. Позднее суд вернул Супрун полномочия.

Напомним, ранее с подобным заявлением о необходимости исключить лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН выступил бывший президент Украины Пётр Порошенко. Он призвал «поставить Россию на место», начав лишать права вето, хотя бы в вопросах «российской агрессии против Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Украины примет участие в ассамблее ВОЗ в Женеве