Кургинян: Мы другие с эпохи Византии и до эпохи, когда Запад проклял Разум

Москва, , 05:27 — REGNUM Россия изначальная другая по отношению к Западу, и это не плохо и не хорошо, это так, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Му другие с эпохи Рима. Византия — не Рим. Мы другие с эпохи, когда начались вопросы о нисхождении Святого Духа. Мы другие, когда было введено Чистилище и было сказано, что есть мир, где Бога нет. Мы другие с тех пор, как протестанты выкинули Бога вообще вне всего и оставили необоженный мир. Мы другие с эпохи Просвещения, когда было сказано, что Бог — Разум. Мы другие с эпохи Ницше, который проклял Разум. Мы другие изначально, и другие — не значит враги», — заявил Кургинян.

По его словам, только тогда, когда Россия встанет на свои ноги и поймет всю ценность ее традиции и истории, всё начнет меняться в правильном русле. Как неоднократно заявлял политолог, Россия представляет собой альтернативу Западу, оставаясь при этом частью Запада, за что её и ненавидят.

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