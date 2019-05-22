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Мадуро призвал военных задерживать предателей в своих рядах

Политика

И заботиться о единстве рядов

Каракас, 22 мая 2019, 05:21 — REGNUM  Вооруженным силам Венесуэлы необходимо сохранять единство и быть готовыми к отражению всяческих угроз, заявил законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире радиостанции Union Radio.

Он заявил, что войска Венесуэлы должны сохранять постоянную боевую готовность для отражения возможных угроз и защиты права на мир.

«Если в рядах появляется предатель, его нужно немедленно задерживать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал экс-директора Боливарианской службы разведки Мануэля Рикардо Кристофера одним из координаторов неудачной попытки государственного переворота 30 апреля, в которой принимали участие в том числе и военнослужащие. По словам Мадуро, у властей Венесуэлы есть неопровержимые доказательства сотрудничества Кристофера с ЦРУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро назвал координатора попытки переворота 30 апреля в Венесуэле

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Политический кризис в Венесуэле
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