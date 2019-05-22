Кургинян: нынешняя молодежь куда более просоветская, чем Комсомол 80-х

Москва, , 05:05 — REGNUM Ставка тех, кто разрушал Советский Союз, им удастся вырастить в скором времени поколение, воспитанное на ценностях глобализма и потребительства, провалилась, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Те, кто разрушал Советский Союз полагали, что спустя пару поколений вырастет новая молодежь, которая будет лишена каких-либо ценностей, отличных от ценностей потребления и глобализма, однако этот расчет провалился, отмечает эксперт.

«Сейчас я встречаюсь с молодёжью, которая более просоветская, чем в Комсомоле были в начале 80-х годов. Естественно, ничего не вытравили… Господин [Анатолий] Ракитов [советник президента Бориса Ельцина] говорил, что нужно сменить коды русской цивилизации. Но это легче сказать, чем сделать… естественно, что это сменить не удалось», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что испанский философ Мигель де Унамуно говорил о существовании ядра культуры, которое воспроизводит социокультурные коды любого народа, а на поверхности есть его периферия, внешняя оболочка. И, если внешняя оболочка очень податлива навязываемым изменениям, то ядро остается неизменным.

«Эти социокультурные коды остались в России, и они воспроизводятся в новой реальности, может быть даже более интенсивно, чем производились ранее. Потому что достало то, что есть… Между прочим, здесь есть консервативный (что не предполагалось) бунт против отцов: «Отцы сдали Союз, а мы, новое поколение это осуждаем и возвращаемся к истокам». И это движение достаточно сильно», — отмечает Кургиян.

По его словам, были созданы в России и «глобики» — люди, которые утратили связь с национальной культурой, ценностями, традицией, историей и моральными ориентирами. Однако они сейчас — в меньшинстве, а подавляющая часть молодёжи продолжает следовать национальным ценностным ориентирам. При этом, «глобики» есть везде, включая Шанхай и другие страны.