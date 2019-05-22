В МИД РФ приняли посла Ирана в России

Москва, , 02:43 — REGNUM Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин провел встречу с послом Ирана в России Мехди Санаи, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе переговоров дипломаты обсудили складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Отмечается, что встреча состоялась по просьба иранского посла.

«Особое внимание уделено рассмотрению задач долгосрочного урегулирования региональных конфликтов с задействованием потенциала ООН», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США пока не рассматривают вариант войны с Ираном, однако намерены защищать свои интересы на Ближнем Востоке. Ранее Соединенные Штаты направили в Персидский залив две авианосных группировки и бомбардировщики.

Отметим, что, согласно опросу граждан США, 51% американцев ожидают скорой войны с Ираном. Еще 53% респондентов назвали войну между Исламской Республикой и Соединенными Штатами неизбежной.

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