Доминиканская Республика пользуется новыми затруднениями Кубы

Санто-Доминго, , 23:22 — REGNUM «В то время как Куба осуществляет нормированную выдачу жизненно необходимых продуктов, Республика Доминикана может рассчитывать на рост своей экономики более чем на 5% в этом году, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). Последние пять лет доминиканская экономика в среднем росла на 6,6% в год, и это самый большой показатель во всей Латинской Америке», — пишет испанское издание ABC.

Перспектива растущей экономической открытости Кубы, связанная со сближением Рауля Кастро и администрации Барака Обамы, подвергала Республику Доминикана дополнительному давлению, заставляя ее ускорять темпы развития, чтобы укрепить свой потенциал и оказаться в лучших условиях, позволяющих в будущем конкурировать с Кубой за право быть логистическим узлом Карибского региона.

Смена поведения по отношению к Кубе, которую осуществила администрация Дональда Трампа, позволяет доминиканцам выиграть побольше времени, а также извлечь выгоду из меньших рычагов в области экономической политики, которыми пользуется Пуэрто-Рико в зависимости от множества решений, принимаемых в Вашингтоне, и в связи с недостатком компетентности со стороны Гаити. На сегодняшний день среди государств Больших Антильских островов именно Доминиканская Республика обладает наибольшими возможностями, чтобы направлять своё развитие.

Политическая и экономическая стабильность этой страны, насчитывающей 11 миллионов жителей, со средней инфляцией в 2,5% в последние пять лет, безработицей, сокращенной до 5,7% в 2018 году (хотя необходимо учитывать, что экономика здесь является неформальной больше чем на 50%), а также крупные прямые иностранные инвестиции рисуют картину, которую правительство Данило Медины презентует как «экономическое чудо Карибских островов».

Тем не менее развитие Республики Доминикана ограничено рядом факторов. Леандро Кампос, специалист по политической коммуникации и преподаватель Автономного университета Санто-Доминго, полагает, что когда кабинет Медины говорит об «экономическом чуде», прежде всего это делается ради международного маркетинга. Кампос считает: этот экономический рост примерно на 6% ежегодно не подразумевает заметного повышения уровня жизни населения, хотя официальная статистика и свидетельствует об успешной борьбе с нищетой в последние шесть лет (с 42,2% этот показатель снизился до 22,7%).

«В этой стране огромный размах коррупции: это то, что с каждым разом все больше подчеркивают результаты опросов. Раньше коррупция не занимала и десятого места в списке вещей, которые беспокоят граждан, а сейчас она входит в первую двойку-тройку», — утверждает эксперт.