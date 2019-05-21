Пекин выступает против нарушения «принципа одного Китая»

Пекин, , 23:21 — REGNUM В связи с отказом Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) — руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — от приглашения Тайваня в качестве наблюдателя на свою 72-ю сессию, официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о необходимости строгого соблюдения «принципа одного Китая». Этот принцип, по его словам, должен лежать в основе любого участия тайваньских представителей в международных организациях, сообщает 21 мая Синьхуа.

Дипломат особо подчеркнул, что решение, принятое ВАЗ, полностью соответствует признанным международным нормам отношения к Тайваню с позиций указанного «принципа одного Китая», а также соответствующим резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.