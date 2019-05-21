Вторник, 21 Мая 2019 года
23:27:27 МСК

Пекин выступает против нарушения «принципа одного Китая»

Политика

И требует его неукоснительного соблюдения от международных организаций

Пекин, 21 мая 2019, 23:21 — REGNUM  В связи с отказом Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) — руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — от приглашения Тайваня в качестве наблюдателя на свою 72-ю сессию, официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил о необходимости строгого соблюдения «принципа одного Китая». Этот принцип, по его словам, должен лежать в основе любого участия тайваньских представителей в международных организациях, сообщает 21 мая Синьхуа.

Дипломат особо подчеркнул, что решение, принятое ВАЗ, полностью соответствует признанным международным нормам отношения к Тайваню с позиций указанного «принципа одного Китая», а также соответствующим резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика «одного Китая» в отношении Тибета и Тайваня
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить