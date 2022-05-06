Пенза, , 16:34 — REGNUM В Пензенской области в 2021 году численность населения, имеющего доходы ниже границы бедности (10 148 рублей), составила 12,1%, или 157 тыс. человек. При этом среднедушевые денежные доходы увеличились, сообщает Пензастат.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, в сравнении с 2020 годом среднедушевые денежные доходы населения области выросли на 8,8% и составили 26 255 рублей в месяц.

Порядка 20% населения в среднем имели доход более 55,2 тыс. рублей в месяц, с наименьшими доходами в размере 8918 рублей в месяц проживает пятая часть населения Пензенской области.

Свыше 60 тыс. рублей ежемесячно получали 5,3% пензенцев. Для сравнения, в Татарии этот же доход имели 17,6% населения, 15,6% — жители Нижегородской области.

До 7 тыс. рублей в месяц получали 4% населения Пензенской области, в Мордовии — 6,8%, среди жителей Марий Эл — 6,5%.

В Поволжье по уровню бедности Пензенская область находится на шестом месте, по России — на 33-м.

Как сообщало ИА REGNUM, денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности в 2021 году имели 11% населения страны.

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