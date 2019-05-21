Выборы в Казахстане: в Китае откроют три избирательных участка

Пекин, , 21:07 — REGNUM В Китае будет открыто три избирательных участка на досрочных выборах президента Казахстана: в Пекине, Шанхае и Гонконге. Об этом 21 мая заявил посол республики в Китае Шахрат Нурышев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в одном Пекине насчитывается 1500 избирателей. В эту группу входят студенты, слушатели и курсанты военных вузов близлежащих городов, дипломаты и представители национальных компаний.

Дипломат добавил, что в список избирателей будут включены граждане Казахстана, которые отправились в Китай в служебные, деловые и туристические поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Сабила Мустафина заявила, что в республике будет выпущено более 12 млн избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах президента.

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