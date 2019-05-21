Вторник, 21 Мая 2019 года
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США ввели санкции против Тульского конструкторского бюро приборостроения

Политика

Также под санкции попали московский машиностроительный завод «Авангард» и учебный центр ракетных войск в Гатчине

Вашингтон, 21 мая 2019, 17:50 — REGNUM  Вашингтон ввёл санкции против двух российских предприятий и военного учебного центра. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в федеральном реестре документов американского правительства.

Под ограничительные меры попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, ММЗ «Авангард» и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

По мнению американской стороны, все три эти организации причастны к нарушению национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении КНДР, Ирана и Сирии.

Как уточняется, санкции были введены ещё 14 мая, срок их действия составит два года. При этом решение об ограничительных мерах при необходимости может быть пересмотрено государственным секретарём США.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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