США ввели санкции против Тульского конструкторского бюро приборостроения

Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции против двух российских предприятий и военного учебного центра. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил в федеральном реестре документов американского правительства.

Под ограничительные меры попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, ММЗ «Авангард» и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

По мнению американской стороны, все три эти организации причастны к нарушению национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении КНДР, Ирана и Сирии.

Как уточняется, санкции были введены ещё 14 мая, срок их действия составит два года. При этом решение об ограничительных мерах при необходимости может быть пересмотрено государственным секретарём США.